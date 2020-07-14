Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye gideceğine dair iddialara Instagram paylaşımıyla yanıt verdi Beşiktaş'ta geleceği belirsiz olan ve sık sık adı transferde geçen geçen Dorukhan Toköz, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddiaların ardından Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. 24 yaşındaki oyuncu, paylaştığı fotoğrafta sus işareti ve kartal emojilerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına yanıt veren Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları sevindirdi.

Instagram hesabından imalı bir paylaşımda bulunan ve paylaştığı fotoğrafında sadece emoji kullanan orta saha oyuncusu, "sus" ve "kartal" işaretlerini kullanması dikkat çekti.

BU SEZON 8 MAÇTA OYNADI

Eskişehirspor'dan transferi sonrası Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın en öenmli parçalarından biri olan ve gösterdiği başarılı performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Dorukhan Toköz'ün sakatlık sonrası nasıl bir performans sergileyeceği de büyük merak konusu olmuştu. Toköz, sakatlığı nedeniyle 19/20 sezonunda sadece 8 resmi maça çıkabildi.