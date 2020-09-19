Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk 11'e döndü
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk 11'e döndü

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığından dönen milli futbolcu Dorukhan Toköz yaklaşık 1 yıl sonra ilk 11'e kendisine yer buldu.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk 11'e döndü
19.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:59

Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Murat Şahin, Trabzonspor maçına göre tek değişiklik yaptı.

Şahin, Trabzonspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine kadroda Dorukhan Toköz'e yer verdi. Milli futbolcu böylece 349 gün sonra ilk 11'e dönmüş oldu.

EN SON 6 EKİM'DE 11'DE BAŞLAMIŞTI

Geçen sezonun 7. haftasında 6 Ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden başlangıç kadrosunda yer aldı.

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