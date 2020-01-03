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Beşiktaş yöneticisi Torunoğulları: Limit artmazsa Boyd'u satacağız

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları, TFF'nin takım harcama limitini artırmaması halinde Tyler Boyd'u satacaklarını açıkladı.

03.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:34

Yöneticisi Erdal Torunoğulları, takım harcama limitinin artırılması için 'na (TFF) başvurduklarını belirterek, olumlu yanıt alamamaları durumunda, transfer yapmak için oyuncu satışına yöneleceklerini söyledi.

31 'ta güncellenen limitlerinin 275.3 milyon TL olduğunu hatırlatan Torunoğulları, "Reel faizler gerilemiş olmasına rağmen finansman gideri faizi yüzde 31.5 olarak hesaplanmış. Bu da limitimizin düşmesine neden oldu. TFF'ye gerekli itirazı yaptık, cevap bekliyoruz" dedi.

"BOYD'U KAYSERİ, MALATYA VE ANTALYASPOR İSTİYOR"

TFF'nin birkaç gün içinde cevap vermesini beklediklerini ifade eden Torunoğulları, "İtirazdan sonuç alamazsak oyuncu satışına yöneleceğiz. Çünkü transfer yapmamız şart" diye konuştu.

Torunoğulları, kadrodaki oyuncularından sadece Tyler Boyd'a teklif geldiğini belirterek, ABD'li futbolcuyu Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un istediğini açıkladı. TFF, limit artırım talebini kabul etmezse, sezon başında 2.4 milyon Euro'ya transfer edilen Boyd, devre arasında kendisini isteyen kulüplerden birine satılacak.

Kaynak: Hürriyet


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: Beşiktaş yöneticisi Torunoğulları: Limit artmazsa Boyd'u satacağız
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