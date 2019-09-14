Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Hakemler çok deneyimsizdi bugün

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçından sonra konuşan Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, hakemlere yüklendi. Ürkmezgil, "Hakemler çok deneyimsizdi bugün. Penaltıdan önceki taç atışı VAR'dan incelenmeliydi. Daha 4. haftada hakem hatalarının bu boyuta ulaşması korkutucu." dedi.

14.09.2019 23:02
Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Hakemler çok deneyimsizdi bugün

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup olduğu maçın sonunda Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, karşılaşmanın hakemine yüklendi.

Ürkmezgil, "Sayın Zekeriya Başkan göreve geldiğinde kendisin alıp kutlamıştım. Sayın Kaptan, bu sene gerçekten bütün bu olaylarla ilgili çok dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştim. Geçen sene çok şeyler yaşandı. VAR çok gündeme geldi, bugün bunun bir neticesi mi kafam karışıyor. Bugün VAR'da Koray Gencerler nasıl verildi, geçen hafta Rize'de de o vardı sanırım. Dördüncü hakem de herhalde ligimizin en genç hakemlerinden biriydi." dedi.

Ahmet Ürkmezgil

"DORUKHAN'A ATILAN TEKME SARI KARTLA GEÇİŞTİRİLDİ"

Ürkmezgil, "İkinci yarı çok yavaş ve yerden topu kaleciye teslim etmeye başladılar. Dorukhan'a gelen tekmeyi sarı kartla geçiştirdi. O kartın rengi sadece sarı mı olmalıydı? Hakemler çok deneyimsizdi bugün. Penaltıdan önceki taç atışı VAR'dan incelenmeliydi. Ligimizde daha 4. haftada hakem hatalarının bu boyuta ulaşması düşündürücü ve korkutucu." diye konuştu.

Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Hakemler çok deneyimsizdi bugün
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

  • KICKBOXER:
    BENDE BESIKTASLIYIM BU OYUNUN VE SKORUN SEBEBI FIKRET ORMAN VE ABDULLAH AVCI KURDUGUNUZ TAKIM 2. LIG TAKIMI ESKI MESAJLARIMDA SOYLEDIM ABDULLAH AVCI 10-11.MAC GIDER DEMISTIM
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • GERÇEK:
    hakemi suçlamayın, suçlayacaksanız:takıma bir tane golcü almayan fikret ormanı suçlayın.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • SERCAN:
    Koskoca Beşiktaşı forvetsiz bıraktınız ne hale getirdiniz hakem hatasından medet ummayacaksınız çıkıp takır takır top oynacaksınız.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • SERHAT CAN:
    beşiktaşı yenmek için gerekli olan malzemeler 2 kırmızı kart 1 penaltı bide 3-0 ken 6 6 diyenler vardı 3-2 olunca 3-3 olacak diye bir tarafları korktu.
    Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.