Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Hakemler çok deneyimsizdi bugün

14.09.2019 23:02

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup olduğu maçın sonunda Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, karşılaşmanın hakemine yüklendi.

Ürkmezgil, "Sayın Zekeriya Başkan göreve geldiğinde kendisin alıp kutlamıştım. Sayın Kaptan, bu sene gerçekten bütün bu olaylarla ilgili çok dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştim. Geçen sene çok şeyler yaşandı. VAR çok gündeme geldi, bugün bunun bir neticesi mi kafam karışıyor. Bugün VAR'da Koray Gencerler nasıl verildi, geçen hafta Rize'de de o vardı sanırım. Dördüncü hakem de herhalde ligimizin en genç hakemlerinden biriydi." dedi.

Ahmet Ürkmezgil

"DORUKHAN'A ATILAN TEKME SARI KARTLA GEÇİŞTİRİLDİ"

Ürkmezgil, "İkinci yarı çok yavaş ve yerden topu kaleciye teslim etmeye başladılar. Dorukhan'a gelen tekmeyi sarı kartla geçiştirdi. O kartın rengi sadece sarı mı olmalıydı? Hakemler çok deneyimsizdi bugün. Penaltıdan önceki taç atışı VAR'dan incelenmeliydi. Ligimizde daha 4. haftada hakem hatalarının bu boyuta ulaşması düşündürücü ve korkutucu." diye konuştu.