Beşiktaş yenilgiyle birlikte Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Kayserispor, ateş hattındaki süreçte yola Hamza Hamzaoğlu ile devam etmiyor. Hamzaoğlu, bu sabah yönetime istifasını sundu ve bu kabul edildi. İç Anadolu ekibi Hamzaoğlu'nun ayrılmasıyla hızlı bir şekilde yeni hoca arayışına başladı.

Kayserispor'da bu sezon 4. kez bir teknik adamla yollar ayrıldı. 3-1'lik Beşiktaş yenilgisinin ardından Hamza Hamzoğlu yönetime istifasını sundu. Sarı-Kırmızılı yönetim ise Hamzaoğlu'nun bu talebini onayladı. Ve sezonun geri kalan 5 haftası için takımın teslim edileceği teknik adam için çalışmalara başlandı.

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Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de 6 maça çıkan Kayserispor, 4 kez berabere kalırken, 2 kez de yenilgi yaşadı. Bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu ile çalışan Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu görevinden ayrılan 4. teknik direktör oldu.