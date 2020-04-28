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Beşiktaş yabancı yıldızlarını geri çağırdı!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgını sürecinde kendi ülkelerine gitmelerine izin verdiği futbolcuları Kevin-Prince Boateng, Jeremain Lens, Victor Ruiz, Adem Ljajic'e Süper Lig'in yeniden başlaması öncesinde mayıs ayının ilk haftasında İstabul'da olmaları için...

Beşiktaş yabancı yıldızlarını geri çağırdı!
28.04.2020 07:53 | Son Güncelleme: 28.04.2020 07:53

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgını sürecinde kendi ülkelerine gitmelerine izin verdiği futbolcuları Kevin-Prince Boateng, Jeremain Lens, Victor Ruiz, Adem Ljajic'e Süper Lig'in yeniden başlaması öncesinde mayıs ayının ilk haftasında İstabul'da olmaları için çağrıda bulundu. Siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, ailelerini görmek için izin isteyen oyuncuları, mayısın ilk haftasında başlayacak antrenmanlar için İstanbul'a çağırdıklarını söyledi.

EN İYİLER CANER, GÖKHAN, BURAK

Bununla birlikte teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi tarafından gruplar halinde yaptırılan saha antrenmanlarında en formda oyuncuların Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanlarda koşu ve kültür fizik testlerini başarı ile tamamlayan üç oyuncunun korona sürecinde çok iyi çalıştıkları belirlendi. · bu arada bazı oyuncularda 1-2 kilo fazlalığı görülürken, buna rağmen Sergen Yalçın tüm oyuncularının performanslarının çok iyi olduğunu ifade etti. Caner Erkin ise sokağa çıkma yasağında Yalçın'ın verdiği programı uyguladıklarını ve hem fizik hem de kondisyon olarak kendilerini koruduklarını söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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