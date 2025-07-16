Beşiktaş Wolfsberger maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

Beşiktaş Wolfsberger maçı nerede, hangi statta oynanıyor?
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Wolfsberger maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Wolfsberger ile karşılaşacak. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabakaile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Wolfsberger maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

BEŞİKTAŞ WOLFSBERGER MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Wolfsberger arasındaki maçı, HT Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

HT Spor, Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227, Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Beşiktaş-Wolfsberger Maçı, 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak, maç saat 19:30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Wolfsberger, karşı karşıya geleceği maçı, Kapfenberg'da, Alpenstadion Kapfenberg Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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