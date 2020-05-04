Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek

Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin euro para alacak.