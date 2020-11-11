Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz

Lazio'da son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan Vedat Muriqi hakkında canlı yayında flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın, Kosovalı golcünün menajeriyle transfer görüşmesi yaptığı ve Lazio ile arasında sorun olması halinde Vedat'a talip olacakları belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi, son günlerde manşetlerden düşmüyor. Lazio'da şimdiye dek yalnızca 4 resmi maçta forma şansı bulabilen Kosovalı golcü, henüz gol ya da asist sevinci yaşayamadı.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, canlı yayında Vedat Muriqi ile ilgili flaş transfer iddiasında bulundu. A Spor'da konuşan Uzundurukan, devre arasında kadrosuna bir forvet katmayı planlayan Beşiktaş'ın Lazio ve İtalya'daki kariyeri tartışılır hale gelen Vedat Muriqi'ya talip olduğunu öne sürdü.

"SEN YİNE DE GÖRÜŞ, BİZ VEDAT'A TALİBİZ"

Siyah-beyazlıların Kosovalı golcüyle alakalı girişimlerinin detaylarını anlatan Uzundurukan, "Beşiktaş'ta şöyle bir gelişme var. Beşiktaş, forvet arıyor. Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar. İtalya'da iddialar çıkıyor ama Haluk Canatar, Fenerbahçe'nin bir girişimi olmadığını söylüyor ve şunu da ekliyor; 'Vedat Muriqi, Lazio'da sonuna kadar devam edecek. Pes etmeyecek ancak kulübü göndermek isterse Lazio'dan ayrılabilir' diyor. Beşiktaşlı yöneticiler, 'Sen yine de bir görüş. Biz öyle bir durumda Vedat Muriqi'ye talibiz' diyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 7 maçta Lazio forması giyen Muriqi'nin henüz gol ve asist katkısı sağlayamadı. İtalya'da son iki maçtır sert şekilde eleştirilen ve erkenden oyundan alınan forvetin 11'deki yerini kaybedip kaybetmeyeceğini önümüzdeki haftalar gösterecek.

Öte yandan Vedat Muriqi, Juventus maçının ardından gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, "Vedo geldi" paylaşımını yaptı.