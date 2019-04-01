Beşiktaş ve Başakşehir'i Reddeden Oghenekaro Etebo, Kıymete Bindi

Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgilendiği 23 yaşındaki Oghenekaro Etebo elden kaçıyor. İki kulübün de sezon başı teklif yaptıkları Oghenekaro Etebo, Championship ekiplerinden Stoke City'ye transfer olmuştu. Buradaki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken ve scout'ların düzenli olarak takip ettiği bir oyuncu olan Nijeryalı için Arsenal, PSG, Dortmund ve Atletico Madrid devreye girdi.

İNGİLİZLER 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaraylı Ndiaye için de ciddi bir bonservis bedeli isteyen ve oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Stoke City, bir orta saha oyuncusunu daha ciddi bir kârla satabilir. İngilizler 23 yaşındaki Nijeryalı için tam 25 milyon euro talep ediyor.

BU SEZON 1 GOL ATTI

Sezon başı Portekiz takımlarından Feirense'de forma giyen Etobo için Stoke City 7,2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Genç orta saha bu sezon 25 maçta 1 gol kaydetti.

(Fanatik)