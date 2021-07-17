Beşiktaş, Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların, Sporting Lizbon'a 4 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenilirken Portekiz ekibine sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceği belirtildi. Beşiktaş'tan yıllık 1.4 milyon euro garanti ücret alacak Fransız futbolcunun sözleşmesinde çeşitli bonuslarda bulunacak.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Valentin Rosier'de mutlu sona siyah-beyazlılar ulaştı. Beşiktaş'ta kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Fransız futbolcuyla resmi imzaların atılması artık an meselesi.,

4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK

A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Valentin Rosier transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, Rosier için Sporting'e 4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan bir sonraki satıştan yüzde 20 pay da Sporting'e gidecek. Beşiktaş'a gelmek için maaşında indirim yapan Fransız oyuncu, senelik 1,4 milyon euro garanti ücret alacak. Rosier'in sözleşmesinde çeşitli bonuslar da bulunacak.