Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde fırtına gibi esen 1,89'luk forvetin peşine düştü! Leblebi gibi gol atıyor - Haberler Spor
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Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde fırtına gibi esen 1,89'luk forvetin peşine düştü! Leblebi gibi gol atıyor

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Bitiricilikte sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar ilk önce bu sorunu çözecek. Kara Kartal, Ukrayna'da gol krallığı yarışında zirvede yer alan Artem Dovbyk için devreye girdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın; stoper, orta saha ve forvet takviyesi planlaması sonrasında harekete geçti. Listesinde birçok ismi bulunduran Beşiktaş Yönetimi'nin son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde fırtına gibi esen 1,89'luk golcünün peşine düştü: Artem Dovbyk

Fanatik'in haberine göre; Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro'nun formasını giyen Artem Dovbyk'in radara girdiği kaydedildi.

Bu sezon kulübüyle çıktığı 15 mücadelede rakip filelere 12 gol gönderen 24 yaşındaki futbolcu, şu anda Ukrayna Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,89'luk golcünün 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis maliyetinin bulunduğu kaydedildi.

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