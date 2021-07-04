Beşiktaş, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'le yolları ayırma kararı aldı
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Beşiktaş, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'le yolları ayırma kararı aldı

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Kadro planlaması çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın iki futbolcuyu yeni sezonda takımda görmek istemiyor. Siyah-beyazlılar Jeremain Lens ve Tyler Boyd'a yeni sezonda takımda düşünülmediklerini iletti.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un üzerini çizdi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal'da geçen sezon başında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, ikinci yarıda Karagümrük'e kiralanmıştı. İstanbul temsilcisindeki kontratı sona ermesinin ardından 1 yıl daha kontratının bulunduğu Beşiktaş 'a dönen deneyimli kanat oyuncusuna, yeni sezonda takımda düşünülmediği ve kulüp bulması gerektiği iletildi.

KAMPA ALINMAYACAK

Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor 'da kiralık olarak geçiren ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, sözleşmesini tamamlamasının ardından geri döndüğü Kartal'da şok yaşadı. Yönetim, teknik ekibin kararı sonrasında Boyd'a menajeri aracılığıyla yarın başlayacak yeni sezon kampına alınmayacağını iletti.

Beşiktaş, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'le yolları ayırma kararı aldı
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Beşiktaş, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'le yolları ayırma kararı aldı - Haberler Spor
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