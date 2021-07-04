Beşiktaş, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'le yolları ayırma kararı aldı

Kadro planlaması çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın iki futbolcuyu yeni sezonda takımda görmek istemiyor. Siyah-beyazlılar Jeremain Lens ve Tyler Boyd'a yeni sezonda takımda düşünülmediklerini iletti.