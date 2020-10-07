Beşiktaş, Tyler Boyd'un lisansını askıya aldı

Douglas, Nicolas Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan ve lisanslarını askıya alan Beşiktaş, 14 yabancı sınırı nedeniyle Tyler Boyd'un da lisansını dondurma kararı aldı.

Yabancı sınırı nedeniyle kadrosundan 4 oyuncunun lisansını çıkaramayacak olan Beşiktaş'ta son isim belli oldu.

Douglas, Nicolas Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan ve lisanslarını askıya alan siyah-beyazlılar, ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un sözleşmesini de dondurdu.

LJAJIC VE N'KOUDOU TAKIMDA YER BULDU

Beşiktaş'ta lisansı askıya alınma ihtimali olan Adem Ljajic ve Georges Kevin N'Koudou da böylece takımda yer buldu.