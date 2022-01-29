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Beşiktaş teknik ekibi, basın mensuplarıyla aynı karede!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş teknik ekibi, basın mensuplarıyla aynı karede!

Beşiktaş'ın Antalya'da devam eden kampında bugün yapılan antrenman öncesinde Teknik Direktör Önder Karaveli ve yardımcılarıyla, idmanı takip eden gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın Antalya'da devam eden kampında bugün yapılan antrenman öncesinde Teknik Direktör Önder Karaveli ve yardımcılarıyla, idmanı takip eden gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş'ta Antalya kampında hazırlıklar devam ederken bugün yapılan idman öncesinde sahaya gelen Teknik Direktör Önder Karaveli ve yardımcıları, son düzenlemeleri gerçekleştirdi. Bu sırada saha kenarında bulunan basın mensupları da toplu fotoğraf çekimi için hazırlanırken, Önder Karaveli ve yardımcılarını da fotoğrafa davet etti. Hatıra fotoğrafı için gazetecileri kırmayan Karaveli ve yardımcıları, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Antalya kampında hatıra fotoğrafının karesine dahil oldular. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Önder Karaveli, Beşiktaş, Antalya, Spor, Haber

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