Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta?
27.11.2020 15:18 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:21
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta?
Büyük önem taşıyan maçta Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMANYURDU MAÇI NE ZAMAN,
27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da yapılan kura çekimi işe Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu ile eşleşti.
Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı, 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.