Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta?
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Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta?

27.11.2020 15:18 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:21
Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta?

Büyük önem taşıyan maçta Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMANYURDU MAÇI NE ZAMAN,

27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da yapılan kura çekimi işe Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu ile eşleşti.

Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı, 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

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