Beşiktaş'tan süper kahraman filmlerini aratmayan şampiyonluk paylaşımı! Taraftarlardan beğeni yağıyor
Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün belirleneceği son maç öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım geldi. "Beşiktaş hazır!" mesajıyla yapılan paylaşım sinema filmlerini aratmazken, videoda siyah-beyazlı tüm futbolculara yer verildi. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım, taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Beşiktaş şampiyonluk yolunda son virajda. Siyah-beyazlılar, İzmir'de Göztepe karşısında hata yapmadan tarihi sezonda ipi göğüslemek istiyor. Kritik maç öncesinde Beşiktaş'tan taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
"BEŞİKTAŞ HAZIR"
Süper Lig'de şampiyonluk maçına İzmir'de Göztepe karşısında çıkacak olan Beşiktaş'tan, futbolcular özelinde "Beşiktaş hazır!" notuyla video geldi. Takım kadrosundaki isimleri süper kahraman olarak gösterildiği videoda, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen son idmandan görüntüler yer aldı. Beşiktaşlı taraftarların yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu bu video taraftarları ateşledi.