Beşiktaş'tan süper kahraman filmlerini aratmayan şampiyonluk paylaşımı! Taraftarlardan beğeni yağıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'tan süper kahraman filmlerini aratmayan şampiyonluk paylaşımı! Taraftarlardan beğeni yağıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün belirleneceği son maç öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım geldi. "Beşiktaş hazır!" mesajıyla yapılan paylaşım sinema filmlerini aratmazken, videoda siyah-beyazlı tüm futbolculara yer verildi. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım, taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Beşiktaş şampiyonluk yolunda son virajda. Siyah-beyazlılar, İzmir'de Göztepe karşısında hata yapmadan tarihi sezonda ipi göğüslemek istiyor. Kritik maç öncesinde Beşiktaş'tan taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

"BEŞİKTAŞ HAZIR"

Süper Lig'de şampiyonluk maçına İzmir'de Göztepe karşısında çıkacak olan Beşiktaş'tan, futbolcular özelinde "Beşiktaş hazır!" notuyla video geldi. Takım kadrosundaki isimleri süper kahraman olarak gösterildiği videoda, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen son idmandan görüntüler yer aldı. Beşiktaşlı taraftarların yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu bu video taraftarları ateşledi.

Beşiktaş'tan süper kahraman filmlerini aratmayan şampiyonluk paylaşımı! Taraftarlardan beğeni yağıyor
Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda ezeli rakiplerinden fazla gelir elde edecek
Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda ezeli rakiplerinden fazla gelir elde edecek
Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı
Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş'tan süper kahraman filmlerini aratmayan şampiyonluk paylaşımı! Taraftarlardan beğeni yağıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 18:30:59. #1.16#

title