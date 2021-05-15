Beşiktaş'tan süper kahraman filmlerini aratmayan şampiyonluk paylaşımı! Taraftarlardan beğeni yağıyor

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün belirleneceği son maç öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım geldi. "Beşiktaş hazır!" mesajıyla yapılan paylaşım sinema filmlerini aratmazken, videoda siyah-beyazlı tüm futbolculara yer verildi. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım, taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.