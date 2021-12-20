Beşiktaş'tan Necip Uysal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme - Haberler Spor
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Beşiktaş'tan Necip Uysal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme

Beşiktaş'tan Necip Uysal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile yapılan derbide sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile yapılan derbide sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Necip Uysal, bugün MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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