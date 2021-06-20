Beşiktaş'tan Cyle Larin kararı: 135 milyon TL getiren onu alır
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Beşiktaş'tan Cyle Larin kararı: 135 milyon TL getiren onu alır

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Beşiktaş'ta attığı 23 golle çifte kupalı sezonun yıldızı olan Cyle Larin için karar verildi. Yönetim, İngiliz ekiplerinin radarında bulunan Kanadalı hücumcunun değerini 13 milyon Euro (135 milyonTL) olarak belirledi. Sergen Yalçın'ın çok beğendiği Larin, profesyonelliği ve takıma kattığı enerjiyle gözde oyunculardan. Larin'den gelecek 13 milyon euro ile daha düşük paraya ona benzer bir oyuncu getirilecek.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 45 maça çıkıp takımın en çok görev yapan futbolcusu olan Cyle Larin, çoğunlukla kanat hattında tamamlayıcı golcü olarak görev yaptığı döneme damgasını vurdu. Rakip fileleri 23 kez havalandırarak elde edilen çifte kupanın ana mimarları arasında yer alan Kanadalı futbolcu, ek olarak 6 da asist yaparak tam 29 gole katkıda bulundu.

PREMİER LİG'İN RADARINDA

Kulüple 1 yıllık sözleşmesi bulunan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında olan 25 yaşındaki isim için, karar verildi. Yönetim, yetenekli yıldız için 13 milyon Euro'luk (135 milyon TL) değer belirledi. Bu miktarın karşılanması halinde Larin'in gidişine onay verileceği futbolcunun menajerine iletildi.

(Fanatik)

Beşiktaş'tan Cyle Larin kararı: 135 milyon TL getiren onu alır
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