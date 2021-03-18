Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar

18.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:40

Beşiktaş'ın basketbolda Tofaş'a mağlup olduğu karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu Türkiye Basketbol Federasyonu reddetti. Bunun üzerine siyah-beyazlı kulüp çok sert bir açıklama yaparak, "Türk basketbol tarihinde 'Kara Perşembe' olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında Siyah Beyazlılar'ın yaptığı kural hatası itirazını reddetmesinin ardından Beşiktaş cephesinden çok sert bir açıklama geldi.

"SKANDAL BİR KARARA İMZA ATILMIŞTIR"

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Skandal Kararı Hakkında" başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex Takımımızın Tofaş ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde "Kara Perşembe" olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir. Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir. Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz.

NE OLMUŞTU?

Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Tofaş ile karşılaşan Beşiktaş, son saniye 3'lüğüyle karşılaşmayı kazanmış ancak maçın hakemleri, 3 sayılık atışı yapan Ercan Osmani'nin çizgiye bastığını belirterek atışı geçersiz kılmıştı. Siyah-beyazlıların 88-86 mağlubiyetiyle sonuçlanan maç sonrasında Beşiktaş, kural hatası gerekçesiyle federasyona başvuruda bulunmuştu.

Beşiktaş'tan çok sert 'Kara Perşembe' açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar
Haber Yorumları (1)
ADONİS: futbol bitti şimdi de basketbol mu? yürüyün be yettiniz artık bırakın şu hakemleri sahada oynayın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Birol Güven Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Metin Oktay Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 23:47:30. #1.15#
title