Beşiktaş'tan büyük jest! Fotoğrafına beğeni yağan emekçi şampiyonluk kutlamalarında yer aldı

Beşiktaş Belediyesi'nde görevli olan Uğur Danış'ın, siyah-beyazlıların şampiyon olduğu gece çekilen fotoğrafı sosyal medyaya damga vurmuştu. Beşiktaşlı emekçinin bu fotoğrafı siyah-beyazlı kulüp tarafından unutulmadı ve şampiyonluk kutlamaları için Vodafone Arena'ya davet edildi.