Beşiktaş'tan büyük jest! Fotoğrafına beğeni yağan emekçi şampiyonluk kutlamalarında yer aldı
Beşiktaş Belediyesi'nde görevli olan Uğur Danış'ın, siyah-beyazlıların şampiyon olduğu gece çekilen fotoğrafı sosyal medyaya damga vurmuştu. Beşiktaşlı emekçinin bu fotoğrafı siyah-beyazlı kulüp tarafından unutulmadı ve şampiyonluk kutlamaları için Vodafone Arena'ya davet edildi.
Beşiktaş'ın şampiyon olduğu saatlerde Beşiktaş Belediyesi'nde görevli Uğur Danış'ın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına beğeni yağmıştı. Beşiktaş, Danış'a güzel bir jest yaparak kendisini şampiyonluk kutlamalarında Vodafone Arena'ya davet etti.
KUTLAMALARA KATILDI
Sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran, özellikle sırtında yazan 'Ne Mutlu Beşiktaş var' sloganı çok konuşulan bu fotoğrafın ardından Uğur Danış, bugün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında yer aldı.