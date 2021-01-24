Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım

24.01.2021 10:02 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:17
Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldız Hulk ile pazarlık masasına oturdu. Siyah-beyazlıların, 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro isteyen golcüye 2 ayrı öneride bulunduğu Hulk'un da "Mali konularda anlaşırsak İstanbul'a gelmeye hazırım" mesajını yolladığı öğrenildi.

Beşiktaş, Hulk için Brezilyalı futbolcunun menajeri ile temaslarını sıklaştırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi ile transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, pazarlık masasında Hulk'un menajerine iki teklif sundu.

"ÖNERDİĞİMİZ TEKLİFİN ÜZERİNE ÇIKAMAYIZ"

Siyah beyazlıların ilk teklifi sezon sonuna kadarki süre için 6 aylığına 1 milyon Euro. B planı olarak da 1.5 yıllığına 3.5 milyon Euro önerildi. Transferden sorumlu isimlerin hazır bulunduğu görüşmede Hulk'a, "Ekonomik olarak hareket alanımız kısıtlı. Bu yüzden önerdiğimiz teklifin üzerine çıkmamız mümkün değil. Şu anda lig lideriyiz ve takımdaki hava oldukça olumlu. Eğer bize katılır ve bizimle şampiyonluk yaşarsan önemli bir bonus ödemesi de yaparız. Sezon sonunda kupayı alırsak Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bu amacımız için bize katıl ve yeni sezonda beraber Şampiyonlar Ligi'nde olalım" dendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım

"İSTANBUL'A GELMEYE HAZIRIM"

Kara Kartal'da forma giyen yakın arkadaşı Josef de Souza aracılığıyla kulübe, "Mali konularda anlaşırsak İstanbul'a gelmeye hazırım" mesajını yollayan dünyaca ünlü futbolcuyla yapılan zirvede, Siyah-Beyazlılar net mesaj verdi.

HULK 4.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Hulk'un menajeri ise Portekiz, İspanya ve İngiltere'den de teklifler aldıklarını belirtip, kararlarını salı günü vereceklerini söyledi. Hulk'un 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro istediği, Beşiktaş yönetiminin ise FFP kriterleri nedeniyle teklif edilen rakamlardan yukarı çıkmaya niyeti olmadığı belirtildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemre Kemer Demet Akalın Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Cüneyt Çakır Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Cinayet Hisarcık Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 10:17:26. #1.14#
title