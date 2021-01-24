Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım

Beşiktaş, Hulk için Brezilyalı futbolcunun menajeri ile temaslarını sıklaştırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi ile transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, pazarlık masasında Hulk'un menajerine iki teklif sundu.

"ÖNERDİĞİMİZ TEKLİFİN ÜZERİNE ÇIKAMAYIZ"

Siyah beyazlıların ilk teklifi sezon sonuna kadarki süre için 6 aylığına 1 milyon Euro. B planı olarak da 1.5 yıllığına 3.5 milyon Euro önerildi. Transferden sorumlu isimlerin hazır bulunduğu görüşmede Hulk'a, "Ekonomik olarak hareket alanımız kısıtlı. Bu yüzden önerdiğimiz teklifin üzerine çıkmamız mümkün değil. Şu anda lig lideriyiz ve takımdaki hava oldukça olumlu. Eğer bize katılır ve bizimle şampiyonluk yaşarsan önemli bir bonus ödemesi de yaparız. Sezon sonunda kupayı alırsak Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bu amacımız için bize katıl ve yeni sezonda beraber Şampiyonlar Ligi'nde olalım" dendiği öğrenildi.

"İSTANBUL'A GELMEYE HAZIRIM"

Kara Kartal'da forma giyen yakın arkadaşı Josef de Souza aracılığıyla kulübe, "Mali konularda anlaşırsak İstanbul'a gelmeye hazırım" mesajını yollayan dünyaca ünlü futbolcuyla yapılan zirvede, Siyah-Beyazlılar net mesaj verdi.

HULK 4.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Hulk'un menajeri ise Portekiz, İspanya ve İngiltere'den de teklifler aldıklarını belirtip, kararlarını salı günü vereceklerini söyledi. Hulk'un 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro istediği, Beşiktaş yönetiminin ise FFP kriterleri nedeniyle teklif edilen rakamlardan yukarı çıkmaya niyeti olmadığı belirtildi.