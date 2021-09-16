Beşiktaş'tan Ajax karşılaşması öncesi sürpriz karar! Maçtan iki gün önce Amsterdam'a gidilecek

Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Borussia Dortmund maçıyla açan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda bu maçın ardından beklenmedik bir karar alındı.

26 EYLÜL AKŞAMI HOLLANDA'YA UÇULACAK

Ajansspor'un haberine göre; Devler Ligi'ne evinde Dortmund yenilgisiyle başlamasına rağmen mücadeleci futbolu ile umut veren Beşiktaş, grupta kritik bir öneme sahip Ajax maçı için 2 gün önce Amsterdam'a gitme kararı aldı. Buna göre siyah beyazlı kafile 26 Eylül Pazar akşamı antrenman yaptıktan sonra özel uçakla Hollanda'ya uçacak. Beşiktaş 28 Eylül'deki maç sonrası da sabaha karşı İstanbul'a inecek.

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