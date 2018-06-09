Beşiktaş, Talisca'nın Boşluğunu Wahbi Khazri ile Dolduracak

Takımdan ayrılan Anderson Talisca'nın yerini nokta bir transferle doldurmak isteyen Beşiktaş'ta arayışlar sürüyor...

Bernard'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Siyah-Beyazlılar, Everton'lu Klaassen'le temaslarını sürdüyor. Son olarak, sezonu Rennes'de geçiren Wahbi Khazri'nin de Beşiktaş'ın transfer gündemine girdiği öğrenildi.

GÜNEŞ'İN RAPORU BEKLENİYOR

Menajerler tarafından teklif edilen 27 yaşındaki Tunuslu yıldızla ilgili araştırmalar yapan yönetim, teknik patron Şenol Güneş'ten olumlu rapor gelmesi halinde görüşmelere başlayacak. Bonservisi İngiliz kulübü Sunderland'te olan Wahbi Khazri'nin Rennes'le kiralık sözleşmesi sonra erdi.

ÇABUK, TEKNİĞİ DE MÜKEMMEL

İki yıl önce 12 milyon Euro'ya Bordeaux'dan Sunderland'e transfer olan Khazri, Ada'da bekleneni veremedi. Fakat Rennes'te çok başarılı bir sezon geçiren Tunuslu 10 numara, 34 resmi maçta 11 gol atarken, 4 de asist yaptı. Khazri çabukluğu ve müthiş top tekniği ile biliniyor.