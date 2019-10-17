17.10.2019 17:44

- Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın listeleri belli oldu. Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi de krem rengi oy pusulasıyla seçime girecek.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak isimlerin yönetim kurulu listeleri ve oy pusula renkleri belli oldu. Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi'nin krem rengi oy pusulalarıyla yer alacağı seçimde 3 adayın da yönetim kurulu listeleri açıklandı. Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar tarafından listeler açıklanırken, Hinginar 3 listenin de onaylandığını ifade ederek "Bu seçimde Beşiktaş'ın büyüklüğünü tekrar ortaya koyacak, barış ve sevginin olduğu bir genel kurul diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan adaylarının listeleri şu şekilde:

Hürser Tekinoktay (Mavi pusula)

Tamer Mert

Emre Esen

Temuçin Tüzecan

Emir Tamer

Mehmet Bilal Özokur

Ercan Ozan

Levon Kamer Dökmeciyan

Ersan Aksoylu

Aker Çıtak

Murat Guci Geçgil

Mehmet Terzi

Çağrı Göksel

Tunga Fişekçioğlu

Ahmet Nur Çebi (Krem rengi pusula)

Adnan Dalgakıran

Emre Kocadağ

Fatih Hakan Avşar

Ahmet Mesut Urgancılar

Kemal Erdoğan

Enis Ulusoy

Erdal Torunoğulları

Berkan Gocay

Umut Şenol

Hakan Daltaban

Fırat Fidan

Ali Efe Bezci

Serdal Adalı (Kırmızı pusula)

Emin Önal

Hüseyin Yücel

Doğan Küçükemdre

Ahmet Selçuk Sert

Ahmet Akçelik

Hicabi Gökdereli

Yücel Biçer

Melih Aydoğru

Süha Taşpolatoğlu

Kemal Çiloğlu

Erdal Karacan

Ahmet Oğuz Uçanlar

Uğur Fora

Kaynak: İHA