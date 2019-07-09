Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Gary Medel ve Atiba Hutchinson ile ameliyat olan Burak Yılmaz katılmadı.

İstasyon koşularıyla başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı futbolcular, minyatür kale maçın ardından alan savunması üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştirilecek çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA