Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi

23.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:30

Süper Lig'de geçtiğimiz haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay'ın performansı damga vurdu. Maçta adeta siyah-beyazlıların yıldız forveti Vincent Aboubakar'la düelloya giren genç kaleci, Kamerunlu golcüye geçit vermedi. Bu durum karşısında hayli morali bozulan Aboubakar'ın soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği ortaya çıktı. Yıldız golcü bu durumu telafi edeceğine söz verirken, "Tüm takımdan özür diliyorum. Daha çok çalışarak bunu telafi edeceğim" dedi.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın Vodafone Park'ta 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe derbisinden sonra soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği ortaya çıktı. Kamerunlu yıldızın arkadaşlarına, "Derbide çok önemli gol fırsatlarını kaçırdım. Belki daha farklı kazanacağımız maçta puan kaybettik. Tüm takımdan özür diliyorum. Daha çok çalışarak bunu telafi edeceğim. Bu kaybı telafi edeceğiz" dediği öğrenildi.

15 GOLDE KALDI

Rakip kaleye gönderdiği 5 şutun 4'ünde isabet bulan tecrübeli futbolcu, özellikle ikinci yarının son bölümünde eline geçen fırsatları iyi değerlendiremedi. Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır'ın sezonun en iyi performanslarından birini sergilemesi sonrasında mücadeleyi gol atamadan tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, 31. hafta sonunda 15 golde kaldı. Bu sezon krallık yarışında da iddialı konumda bulunan Aboubakar, bu alanda Hataysporlu Aaron Boupendza'nın 3 sayı gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi
Haber Yorumları (11)
FB: altay abartılacak kaleci değil diyen arkadaş evet altay çok kötü kaleci uğurcan ise 100 milyon euro ediyor demi altay ise amatör kaleci hatta buffon neuer den bile çok iyi uğurcan ama altay abartılacak kadar iyi değil doğru altay kaleci bile değil bırakın bunları altay anlık formuyla performansıyla milli takımda oynamayı sonuna kadar hak ediyor arkadaşım
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ULTRA: abubakar forvet felan değil şampiyonluğu elinin tersi ile ittiler şimdi sahne aslanların
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1907: Anlaşıldı muhterem hocanızı devreye soktunuz yine
3 4 Yayından Kaldır
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