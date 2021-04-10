Beşiktaş'ta uçuşa geçen Rachid Ghezzal rekora koşuyor
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Beşiktaş'ta uçuşa geçen Rachid Ghezzal rekora koşuyor

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Siyah-Beyazlı formayla harika bir sezon geçiren Rachid Ghezzal, 2 gol ve 13 asistlik performansıyla takımının 15 golüne katkıda bulundu. Cezayirli futbolcu, kalan 10 maçta gol ve asist toplamında 20'yi aşmayı başarırsa, 2015-16'da Lyonda'daki 20 gollük kariyer sezonunu geride bırakmış olacak.

Sezon başında İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'den bir yıllığına kiralanan Rachid Ghezzal, kısa sürede takımına sağladığı uyum ve katkıyla Kara Kartal'a şampiyonluk yolunda büyük güç kattı. 22 lig maçına çıkıp rakip ağları 2 kez sallayan 28 yaşındaki futbolcu, 13 de asist üretti. Gol pası konusunda ligin en başarılısı olan Cezayirli, aynı zamanda kariyer rekoruna da yürüyor.

LYON'DA YILDIZI PARLAMIŞTI

Alanya maçında klas bir gol kaydeden Ghezzal, kalan 10 maç öncesinde 15 gole katkı vererek kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı. Lyon formasıyla 2015-16 sezonunda 38 karşılaşmaya çıkıp 10 gol ve 10 asistlik performans sergileyip, 20 sayıya yaptığı katkıyla kariyer rekoru kıran Ghezzal, Kara Kartal'da kalan 10 maçta bu sayıyı geçmeyi arzuluyor.

Beşiktaş'ta uçuşa geçen Rachid Ghezzal rekora koşuyor
Beşiktaş'ta uçuşa geçen Rachid Ghezzal rekora koşuyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:23:17. #1.16#
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