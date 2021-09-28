Beşiktaş'ta sakatlık tablosu her geçen maç ağırlaşıyor! Umut Meraş, Ajax karşılaşmasına devam edemedi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta sakatlık tablosu her geçen maç ağırlaşıyor! Umut Meraş, Ajax karşılaşmasına devam edemedi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta sakatlık tablosu her geçen maç ağırlaşıyor! Umut Meraş, Ajax karşılaşmasına devam edemedi

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. 11 ekikle Hollanda'ya giden siyah-beyazlılara bir kötü haber de Umut Meraş'tan geldi. Karşılaşmanın 71. dakikasında sakatlanan milli futbolcu mücadeleye devam edemedi.

Beşiktaş'ta sakatlık derdi bitmiyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında bir futbolcusunu daha kaybetti.

BERKAY VARDAR İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Umut Meraş, 71. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Milli futbolcunun yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar dahil oldu. Beşiktaş'ta ilk resmi maçına Ajax karşısında çıkan genç futbolcu, 20 dakika boyunca Serdar Saatçı'yla siyah-beyazlıların savunma ikilisini oluşturdu.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Hollanda'da mucize gerçekleşmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 mağlup oldu

Hollanda'da mucize gerçekleşmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 mağlup oldu

 Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık

Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Binali Yıldırım Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Gülben Ergen Kerem Kamışlı İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Mehmet Topal Stefan Kuntz Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş'ta sakatlık tablosu her geçen maç ağırlaşıyor! Umut Meraş, Ajax karşılaşmasına devam edemedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 22:10:27. #1.17#