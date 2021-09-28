Beşiktaş'ta sakatlık tablosu her geçen maç ağırlaşıyor! Umut Meraş, Ajax karşılaşmasına devam edemedi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. 11 ekikle Hollanda'ya giden siyah-beyazlılara bir kötü haber de Umut Meraş'tan geldi. Karşılaşmanın 71. dakikasında sakatlanan milli futbolcu mücadeleye devam edemedi.
Beşiktaş'ta sakatlık derdi bitmiyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında bir futbolcusunu daha kaybetti.
BERKAY VARDAR İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Umut Meraş, 71. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Milli futbolcunun yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar dahil oldu. Beşiktaş'ta ilk resmi maçına Ajax karşısında çıkan genç futbolcu, 20 dakika boyunca Serdar Saatçı'yla siyah-beyazlıların savunma ikilisini oluşturdu.
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