Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Cenk Tosun sezonu kapattı
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Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Cenk Tosun sezonu kapattı

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Beşiktaş'ta Erzurumspor karşısında kazanılan 3 puan sonrası Cenk Tosun depremi yaşanıyor. Milli yıldız maçın 75. dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkmıştı. Stattan ambulansla ayrılan golcü futbolcunun ilk belirlemelere göre sezonu kapattığı öğrenildi.

Süper Toto Süper Ligin 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2'lik skorla geçti. Siyah-beyazlılarda yaşanan sürpriz sakatlık moralleri bozdu.

SEDYEYLE KENARA ALINDI

Siyah beyazlılarda Cenk Tosun, mücadelenin 75. dakikasında dizinden sakatlandı ve yerde kaldı. Sakatlığının ardından ayağa kalkamayan Cenk, sedyeyle kenara alındı.

Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Cenk Tosun sezonu kapattı

STATTAN AMBULANSLA AYRILDI

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki en büyük kozlarından biri olan Cenk Tosun için stada ambulans getirildi. Golcü oyuncu, soyunma odasındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla stattan ayrıldı. Cenk'in sağ diz kapağının çıktığı ve detaylı müdahalenin İstanbul'da yapılacağı bildirildi. İlk belirlemelere göre, Cenk Tosun'un sezonu kapattığı da ifade edildi.

Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Cenk Tosun sezonu kapattı
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