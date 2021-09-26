Beşiktaş'ta sakatlardan 11 kurulur! İşte Ajax maçının kadrosunda yer almayan futbolcular
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Hollanda'ya 11 futbolcusundan yoksun giderken kamp kadrosunda 17 oyuncu yer aldı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Peş peşe futbolcularını sakatlığa kurban veren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçında önemli yıldızlarından faydalanamayacak.
BATSHUAYI GERİ DÖNDÜ
Michy Batshuayi, Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup sakatlığını atlatırken Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer aldı. Siyah-beyazlılarda, 11 futbolcu Hollanda'ya götürülmezken kadroda 17 oyuncu yer aldı.
Beşiktaş'ta Hollanda'ya götürülmeyen isimler şöyle:
- Welinton
- Vida
- Atiba
- Ghezzal
- Teixeira
- Larin
- Pjanic
- Montero
- N'Koudou
- Mehmet Topal
- Necip
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