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Beşiktaş'ta sakatlardan 11 kurulur! İşte Ajax maçının kadrosunda yer almayan futbolcular

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta sakatlardan 11 kurulur! İşte Ajax maçının kadrosunda yer almayan futbolcular

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Hollanda'ya 11 futbolcusundan yoksun giderken kamp kadrosunda 17 oyuncu yer aldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Peş peşe futbolcularını sakatlığa kurban veren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçında önemli yıldızlarından faydalanamayacak.

BATSHUAYI GERİ DÖNDÜ

Michy Batshuayi, Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup sakatlığını atlatırken Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer aldı. Siyah-beyazlılarda, 11 futbolcu Hollanda'ya götürülmezken kadroda 17 oyuncu yer aldı.

Beşiktaş'ta Hollanda'ya götürülmeyen isimler şöyle:

  • Welinton
  • Vida
  • Atiba
  • Ghezzal
  • Teixeira
  • Larin
  • Pjanic
  • Montero
  • N'Koudou
  • Mehmet Topal
  • Necip

Beşiktaş'ta sakatlardan 11 kurulur! İşte Ajax maçının kadrosunda yer almayan futbolcular

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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