Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal için kritik hafta
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Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal için kritik hafta

Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal için kritik hafta
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Yeni sezon için çok daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı transfer etmiş, Kenan Karaman'la da resmi imza aşamasına gelmişti.

Yeni sezon için çok daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı transfer etmiş, Kenan Karaman'la da resmi imza aşamasına gelmişti.

Siyah beyazlılar, santrfor, kanat, orta saha ve stoper için girişimlerini sürdürürken, geçen sezon kiralık oynayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Roiser ve Ghezzal'ın bonservislerini almak için de çalışmalar yürütüyor.

Sporting Lizbon'un dün açıklanan kamp kadrosuna dahil edilmeyen ve bireysel hazırlıklarını Beşiktaş formasıyla sürdüren Rosier için Portekiz ekibiyle yaptığı pazarlıklarda son aşamaya gelen siyah beyazlılar, bu transferi her an açıklayabilir.Ghezzal için de Leicester City ile masada olan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun kendisiyle problem yaşamazken, Leicester'ı ikna etmeye uğraşıyor. Beşiktaş'ın, Rosier ve Ghezzal için 6-8 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Öte yandan, defansif bir orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda, bonservisi elinde olan Mehmet Topal'ın da siyah beyazlıların transfer listesinde olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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