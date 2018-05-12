Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma Kadroya Alınmadı

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan Beşiktaş, 33. haftada Osmanlıspor'la deplasmanda karşı karşyıa gelecek. Beşiktaş'ın kafilesinde sürpriz olarak Ricardo Quaresma da yer almadı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle Alvaro Negredo, Adriano ve Pepe ile cezası bulunan Tosic yer almadı. Portekizli yıldızın sakat olup olmamasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ KAFİLESİ

Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan Gönül, Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan Töre, Babel, Mustafa, Larin, Love