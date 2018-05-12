Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma Kadroya Alınmadı
Osmanlıspor maçı için Ankara'ya giden Beşiktaş'ta sakatlığı ya da cezası bulunmayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın kadroya alınmaması dikkat çekti.
Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan Beşiktaş, 33. haftada Osmanlıspor'la deplasmanda karşı karşyıa gelecek. Beşiktaş'ın kafilesinde sürpriz olarak Ricardo Quaresma da yer almadı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle Alvaro Negredo, Adriano ve Pepe ile cezası bulunan Tosic yer almadı. Portekizli yıldızın sakat olup olmamasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İŞTE BEŞİKTAŞ KAFİLESİ
Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan Gönül, Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan Töre, Babel, Mustafa, Larin, Love
YORUMLAR (2)
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fener düşsün kümeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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negredo, tosic, necip, mustafa, oğuzhan, pepe, vida, gökan töre, tollga, orusema atı n kovun satın gitsinle son duraklaru gelip catanlar türkiyey bjk geliyor. bu kadar parayı bunllara verene kadar 7 tane iyi sporcu alın. YAT UZAN PARA KAZAN MİSALİ BUNLAR.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır