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Beşiktaş'ta Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatası takdim edildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün divan kurulu üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

21.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:58
Beşiktaş'ta Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatası takdim edildi

Kulübü Başkanı , kulübün divan kurulu üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı 'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ahmet Nur Çebi ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Rahmi Koç ile bir araya geldi.

Görüşmede Çebi ve Yamantürk, kulüp üyeliğinde 60. yılını dolduran Rahmi Koç'a mazbatasını takdim etti ve siyah-beyazlı futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formasını hediye etti.

Kaynak: AA
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