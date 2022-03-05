Beşiktaş'ta Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı
İhlas Haber Ajansı, Ozan Buğra Koşar - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Beşiktaş'ta Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı Beşiktaş'ta 2022 yılının ilk Divan Kurulu Toplantısı başladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Beşiktaş'ta Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta 2022 yılının ilk Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Beşiktaş 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Divan kurulu toplantısına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Divan Kurulu Üyeleri katıldı.