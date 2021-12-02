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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının kamp kadrosu belli oldu

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı.

Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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