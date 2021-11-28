Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak

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Beşiktaş'ta Alex Teixeira depremi yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Aldığı peş peşe mağlubiyetlerle dibe vuran Beşiktaş'a bir kötü haber de Alex Teixeira'dan geldi. Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü futbolcusu yaşadığı sakatlık nedeniye uzun süre formaya hasret kalacak.

KANAMA VE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Brezilyalı futbolcunun sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Teixeira'nın sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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