Beşiktaş'ta Hedef Fransız Golcü Andre Pierre Gignac

Transferde önceliği santrfor hattına veren ve bu bölge için birçok aday belirleyen Beşiktaş'ta Andre Pierre Gignac ismi ağırlık kazanmaya başladı. Önceliği eski yıldızı Mario Gomez'e veren ancak Alman golcünün Dünya Kupası nedeniyle görüşmeleri askıya alması sonrasında diğer isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar, bonservisinin elinde olması nedeniyle Gignac ismi üzerinde durmaya başladı.

GOMEZ'DEN GELECEK YANIT BEKLENİYOR

3 sezonluk Meksika macerasının sonuna gelen ve Tigres ile yollarını ayıran Fransız futbolcu için tüm şartları zorlayan yönetim, oyuncunun menaceriyle de görüşmelerini sıklaştırdı. Ancak Beşiktaş yönetiminin, her şeye rağmen Gomez'den gelecek yanıtı da bekleyeceği öğrenildi.

BENTEKE'YE RESMİ TEKLİF

Alternatif isimlerle de temaslarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen Christian Benteke için de Ada temsilcisine resmi teklifini iletti. Belçikalı futbolcuyu bir yıllığına kiralamak isteyen Kartal, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde son aşamaya gelirken, artık Crystal Palace'ın vereceği cevabı beklemeye başladı.

BAS DOST'TA GERİ ADIM

Bir yandan da uzun zamandır ilgilendiği Kostas Mitroglou için Fransız temsilcisi Marsilya ile pazarlıklarına devam eden Siyah-Beyazlılar, Sporting ile sözleşmesini fesheden Bas Dost transferinden de yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti.