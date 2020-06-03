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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor

Sezon sonunda Stuttgart'tan ayrılma kararı alan Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakabileceği iddia edildi. Gomez, siyah beyazlılarla hem gol krallığı hem de lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
03.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:56

Stuttgart'tan ayrılma kararı alan Beşiktaşlı eski futbolcu Mario Gomez'in futbolu bırakması gündemde.

Alman basınındaki haberlere göre, sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Mario Gomez'in Mario Gomez'in futbola devam edip etmeyeceği gelen tekliflere bağlı.

Yurt dışından teklifler alan tecrübeli golcünün ABD MLS Ligi'nden de talipleri olduğu ortaya çıktı ve Mario Gomez'in futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine sezon sonunda karar vereceği öğrenildi.

BU SEZON 6 GOL ATTI

34 yaşındaki Mario Gomez bu sezon Stuttgart formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ İLE HARİKALAR YARATMIŞTI

Beşiktaş formasını 2015-16 sezonunda giyen Alman futbolcu, siyah beyazlılarla hem gol krallığı hem de lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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