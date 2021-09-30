Beşiktaş'ta hangi futbolcular iyileşti? İşte Sivas maçında oynayabilecek isimler - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta hangi futbolcular iyileşti? İşte Sivas maçında oynayabilecek isimler

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Ajax maçına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta sakatlar yavaş yavaş takıma dönüyor. Domagoj Vida takımla çalışmalara başladı. Alex Teixeira da antrenmanda yer aldı. Necip Uysal'ın da Sivas maçında oynayabilecek duruma geldiği belirtildi. Larin, Welinton ve Ghezzal'ın oynaması zor gözüküyor.

Tarihinin en ağır sakatlık dönemini yaşayan Beşiktaş'a güzel haberler gelmeye başladı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Hırvat savunmacı Domagoj Vida, Sivasspor maçında Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde oynayabilecek.

Alex Teixeira da takım antrenmanında yer aldı. Ancak ilk 11'de başlama ihtimali zayıf gözüküyor. Necip de hazır hale geldi, oynayabilecek durumda.

Beşiktaş'ta hangi futbolcular iyileşti? İşte Sivas maçında oynayabilecek isimler

KRİTİK EKSİKLER DÖNMEDİ

Kartal'da N'Koudou, Pjanic, Ghezzal, Welinton ve Larin'in sakatlıkları devam ediyor. Öte yandan Rosier de Sivasspor maçında cezalı durumda. Mehmet Topal'ın da bir süre daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta hangi futbolcular iyileşti? İşte Sivas maçında oynayabilecek isimler
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Haber: Beşiktaş'ta hangi futbolcular iyileşti? İşte Sivas maçında oynayabilecek isimler - Haberler Spor
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