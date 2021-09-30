Beşiktaş'ta hangi futbolcular iyileşti? İşte Sivas maçında oynayabilecek isimler

Tarihinin en ağır sakatlık dönemini yaşayan Beşiktaş'a güzel haberler gelmeye başladı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Hırvat savunmacı Domagoj Vida, Sivasspor maçında Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde oynayabilecek.

Alex Teixeira da takım antrenmanında yer aldı. Ancak ilk 11'de başlama ihtimali zayıf gözüküyor. Necip de hazır hale geldi, oynayabilecek durumda.

KRİTİK EKSİKLER DÖNMEDİ

Kartal'da N'Koudou, Pjanic, Ghezzal, Welinton ve Larin'in sakatlıkları devam ediyor. Öte yandan Rosier de Sivasspor maçında cezalı durumda. Mehmet Topal'ın da bir süre daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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