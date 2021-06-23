Beşiktaş'ta gözler Rosier'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta gözler Rosier'de

Beşiktaş'ta gözler Rosier'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşan Beşiktaş'ta hedef iyi bir kadro kurmak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşan Beşiktaş'ta hedef iyi bir kadro kurmak. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rosier'i transfer etmek isteyen siyah-beyazlıların, bu transfer için birçok rakibi bulunuyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Salih Uçan'la prensip anlaşmasına varan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı attırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşarak transfere odaklandı. Rosier ve Ghezzal konusunda girişimlerini hızlandıran ve Ghezzal için Leicester City ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, Rosier transferinde ise zorlanıyor. Beşiktaş forması altında geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Rosier'i, Marsilya, Celtic ve Lazio kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan bu futbolcu için girişimlerine başlayan 3 kulüp de kesenin ağzını açtı. Portekiz ekibi, Rosier için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti
Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti
Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak
Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak
Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı
Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ta gözler Rosier'de - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 11:28:06. #1.13#

title