Beşiktaş'ta Gökhan Töre forvete geçti
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre forvete geçti

Beşiktaş'ta Gökhan Töre forvete geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın; Cenk Tosun, Aboubakar ve Larin'in sakatlıkları sebebiyle forvette Gökhan Töre'yi sahaya sürdü.

Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın; Cenk Tosun, Aboubakar ve Larin'in sakatlıkları sebebiyle forvette Gökhan Töre'yi sahaya sürdü.

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar sonrasında nasıl bir ilk 11'in sahaya çıkacağı merak konusuydu. Mücadele öncesinde bir sakatlık haberi de Atiba'dan gelince, Teknik Direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik kadroya 2'si yedek kaleci olmak üzere 18 kişi yazabildi. Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Aboubakar ve Larin'e Atiba Hutchinson da eklendi. Forvet hattında yaşanan eksiklikler nedeniyle bu bölgede hafta içinde antrenmanlarda Gökhan Töre'yi deneyen Sergen Yalçın, Kayserispor karşısında da Gökhan'ı forvet olarak ilk 11'de sahaya sürdü. Cezalı olan Welinton'un yokluğunda Montero ilk 11'de şans bulurken, Atiba'nın yerine de Necip Uysal sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise yedek kaleciler Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin'in yanı sıra, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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