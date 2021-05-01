Beşiktaş'ta futbolcuların ailelerine yasaklar getirildi! Sezon bitene kadar kulübü ilgilendirmeyen konularda bile demeç vermeleri yasaklandı

Ligde 7 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Beşiktaş, dikkatlerin dağılmaması için sıkı önlemler aldı. Siyah-Beyazlılar, futbolcularına röportaj, sosyal medya, özel hayat gibi bazı konularda yasaklar getirdi. Ancak futbolculara bir durum daha iletildi. Ailelerinden birileri, lig tamamlanana kadar herhangi bir yere konuşmayacak, kulübü ilgilendirmeyen bir konu olsa bile demeç vermeyecek.

Beşiktaş'ta önlemler çok sıkı. Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa doğru koşan Siyah-Beyazlılar, takımın dikkatini sadece maçlara odaklaması için çok sert tedbirler aldı. Futbolculara röportaj, sosyal medya, özel hayat gibi başlıca maddelerde yasaklar koyuldu. Kulüpten habersiz hiçbir yere konuşulmayacak. Sadece futbolcular değil, aileleri de bu yasaktan etkilendi.

YERLİLER VE GENÇLERE UYARI

Futbolcular gibi aileler de bu yasaklardan etkilendi. Ailelerden herhangi bir kişi, oyuncu, takım hakkında hiçbir yerde hiçbir şekilde konuşmayacak. Hatta futbol dışındaki konularda bile konuşmayacak. Sezon bitene kadar bu yasaklara uyulacak. Özellikle yerli ve genç futbolcuların ailelerine bu konu tembih edildi. Kulüpten habersiz atılacak bir adımda, oyuncunun gönderilmesine kadar sert cezaların uygulanacağı bildirildi.