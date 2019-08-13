Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu! Lens'ten Burak Yılmaz'a jest

13.08.2019 15:05

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde futbolcuların forma numaraları belli oldu. Yeni transferlerden Boyd, Mustafa Pektemek'ten boşalan 11 numaralı formayı giyecek. Victor Ruiz ise 4 numarayla sahada olacak. Diğer yeni transferlerden Douglos, Pepe'nin ayrılmasıyla boşalan 5 numaralı formayı alan isim oldu. Kartal'ın kadrosuna kattığı son isim olan Rebocho ise, geçen sezon Shinji Kagawa'nın giydiği 23 numaralı formanın sahibi olacak.

Beşiktaş'ta futbolcuların forma numaraları şu şekilde olacak:

Karius: 1 Roco: 3 Victor: 4 Douglas: 5 Medel: 6 Quaresma: 7 Umut: 8 O. Özyakup: 10 Boyd: 11 Hutchinson: 13 Orkan: 14 Isimat: 15 Burak: 17 G. Yalçın: 19 Necip Uysal: 20 M. Oktay: 21 Ljajic: 22 Rebocho: 23 Vida: 24 Dorukhan: 26 Lens: 27 Ersin: 30 Rıdvan: 33 Kerem: 34 Mertcan: 37 Kartal: 41 Erdem: 44 Doğukan: 53 Oğuzhan: 55 Gökhan: 77 Caner: 88 Utku: 97

Kaynak: İHA