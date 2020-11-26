Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

26.11.2020 14:18 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:31
Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile küçük oyunlar oynandı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Bunlar da ilginizi çekebilir

Akıncı Üssü Davası'na FETÖ'cü hainlerin küstah tehditleri damga vurdu
Akıncı Üssü Davası'na FETÖ'cü hainlerin küstah tehditleri damga vurdu
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam ediyor
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Bülent Arınç Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Enes Batur Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kasım Erkek Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları devam etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 14:35:36. #1.15#
title