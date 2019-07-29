Beşiktaş'ta Enzo Roco'da kas yırtılması

Beşiktaş'ın geçen cumartesi günü La Liga ekiplerinden Eibar ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Şilili stoperi Enzo Roco'nun sol baldırında kas yırtılması olduğu belirlendi.

Avusturya'da yeni sezon için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların geçen cumartesi günü, İspanyol ekibi Eibar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında, sol bacak baldırında ağrı hisseden Enzo Roco'nun yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, grade 2 kas yaralanması tespit edildi. 26 yaşındaki defans oyuncusunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA