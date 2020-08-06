Beşiktaş'ta Egehan Arna imzaladı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, forvet Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, forvet Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 202 cm boyunda ve 23 yaşındaki forvet Egehan Arna'yı kadrosuna kattı. 57 kez milli olan oyuncu geçen sezon Fenerbahçe Beko formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada; 3.8 sayı ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı.

Kaynak: DHA