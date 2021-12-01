Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı

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Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Miralem Pjanic sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında tendinit saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Buna göre Bosna-Hersekli yıldız, siyah-beyazlıların Kasımpaşa'yla oynayacağı maçta sahadaki yerini alamayacak.

Avrupa ve Süper Lig'de peş peşe mağlubiyetler alan Beşiktaş, Miralem Pjanic'ten gelen haber le sarsıldı. Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü yıldızı bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

BORUSSIA DORTMUND MAÇINDA TAKIMA DÖNECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. NTV'nin haberine göre, Kasımpaşa maçında oynayamayacak olan Pjanic, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçında takımındaki yerini alabilecek.

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