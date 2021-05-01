Beşiktaş'ta bu sezon 21 farklı futbolcu skora katkı verdi

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'la karşılaşıyor. Maça fırtına gibi başlayan ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda da gollerine devam eden siyah-beyazlılarda bu sezon 21 farklı futbolcu gole katkı sağladı. Kartal böylece 2007-08 sezonundan beri farklı futbolcuların ayaklarından en çok gol bulan takım oldu.