Beşiktaş'ta bu sezon 21 farklı futbolcu skora katkı verdi
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Beşiktaş'ta bu sezon 21 farklı futbolcu skora katkı verdi

Beşiktaş'ta bu sezon 21 farklı futbolcu skora katkı verdi
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'la karşılaşıyor. Maça fırtına gibi başlayan ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda da gollerine devam eden siyah-beyazlılarda bu sezon 21 farklı futbolcu gole katkı sağladı. Kartal böylece 2007-08 sezonundan beri farklı futbolcuların ayaklarından en çok gol bulan takım oldu.

Beşiktaş şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından biri olan Hatayspor karşılaşmasında adeta tarih yazıyor. Siyah-beyazlılar ortaya koyduğu futbolla Hatay'a nefes aldırmadı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Kartal'da gole katkı veren futbolcu sayısı şaşkınlık yarattı.

EN SKORER LARIN

Sergen Yalçın'ın ekibinde sezon başından beri gole katkı yapan oyuncu sayısı 21 oldu. Beşiktaş böylece 2007-08 sezonundan beri farklı futbolcuların ayaklarından gol bulan futbolcu oldu. Takımdan ayrılan Lens, Boyd ve Güven dahil 21 farklı oyuncu en az bir gol atarken yardımlaşma, paylaşımın üst seviyede olduğu adeta bir kolej takımı havasındaki Beşiktaş'ın en skorerleri ise 19 golle Larin ve 15 golle Aboubakar oldu.

İŞTE GOL ATAN İSİMLER

Cyle Larin (19), Aboubakar (15), Kevin Nkoudou (7), Rachid Ghezzal (5), Bernard Mensah (4), Domagoj Vida (4), Atiba (4), Cenk Tosun (3), Oğuzhan (3), Gökhan Töre (3), Ajdin Hasic (2), Josef de Souza (2), Adem Ljajic (2), Tyler Boyd (1), Güven Yalçın (1), N'Sakala (1), Jeremain Lens (1), Rosier (1), Necip Uysal (1) Welinton (1), Rıdvan Yılmaz (1)

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