Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Adem Ljajic kadro dışı kaldı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir disiplinsiz hareket nedeniyle gündeme gelen Sırp futbolcu Adem Ljajic'i kadro dışı bıraktı.

Sırp futbolcu hakkında Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen 48 yaşındaki teknik adamın, "Antrenmana çıkıyor, 10 dakika sonra sakat olduğunu söyleyerek tesisleri terk ediyor. Takımın düzenini ve disiplinini bozuyor. Bir an önce kadro dışı bırakıp, takımdan uzaklaştırmalıyız" dediği öğrenildi.

OCAK AYINDA GONDERİLECEK

Siyah beazlılar, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu ocak ayında göndermek için şimdiden çalışmalara başladı.

KRİTİK MAÇ PAZAR GÜNÜ

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması 13 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.